2 Март 2020 2020-03-02T16:04:40+03:00

В ДНР сообщили о невозможности провести обмен пленными до конца марта из-за позиции Киева Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Украинская сторона не подтвердила ни одного человека для обмена [видео]

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Обмен удерживаемых лиц в Донбассе в формате «всех на всех» до конца марта невозможен из-за позиции Украины. Такое заявление сделал омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Она прокомментировала слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о намерении провести следующий этап обмена в марте этого года.

Морозова подчеркнула, что это заявление «не соответствует действительности, поскольку украинская сторона за период после обмена не подтвердила нам ни одного человека».

«По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей», - отметила омбудсмен.

Напомним, в результате последнего обмена удерживаемых лиц между Донбассом и Украиной представители ЛНР передали Киеву 25 военнопленных и получили 63 человека, которые находились в украинских тюрьмах. ДНР получила от украинской стороны 61 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752943" frameborder="0"></iframe> Участники обмена между Киевом и Донбассом рассказали о своем заключении.В рамках обмена на Украину вернулись 76 граждан, а в ДНР и ЛНР передали 127 человек

ИСТОЧНИК KP.RU