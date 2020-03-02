2020-03-02T18:25:05+03:00
Общество

Поправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорий

Российский лидер подготовил поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Основанного закона страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Поправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорийПоправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одна из поправок президента России Владимира Путина предлагает закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков призвал закрепить запрет не только на отчуждение российских территорий, но даже на ведение переговоров по этому поводу. Свое предложение известный актер огласил на обсуждение поправок к Конституции с главой государства. Путин поддержал инициативу, ответив, что «у нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится».

Сайт kp.ru писал, что среди президентских поправок, предложенных ко второму чтению в Госдуме, есть поправки об упоминании в Конституции Бога, признании брака союзом мужчины и женщины, а также о признании русского народа государствообразующим.

Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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