Число жертв коронавируса в Италии возросло до 52

2 Март 2020 2020-03-02T20:45:59+03:00

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В Италии число жертв коронавируса нового типа увеличилось с 18 до 52 человек. Количество заражённых выросло до 1835. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Начинаем с хороших новостей: у нас выздоровели 66 человек, всего их 149. Также у нас увеличились число скончавшихся - на 18, до 52», - рассказал он.

Напомним, эпицентром распространения вируса стал небольшой город Кодоньо в Ломбардии, где сейчас изолированы около 250 человек. Италия вышла на первое место по числу заразившихся китайской пневмонией в Европе.

Напомним, ранее были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом нового типа в Бразилии, Австрии, Латвии Греции, при этом все инфицированные прибыли из Италии. В России 2 марта диагноз подтвердился у мужчины, вернувшегося в Москву из Италиим 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU