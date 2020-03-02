2 Март 2020 2020-03-02T22:28:12+03:00

Россияне смогут переоформить на год итальянские визы, выданные на период с марта по май Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Россияне, получившие итальянскую визу на период с марта по май, смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу в случае отказа от поездки. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Дипломат отметил, что не хочет, чтобы из-за распространения коронавируса нового типа граждане России отменяли свои планы по поездкам в Италию и назвал россиян «друзьями, которые всегда являются желанными гостями».

По последним данным число жертв коронавируса нового типа в Италии возросло до 52. Количество заражённых превысило 1 800 человек. Первые случаи заражения китайской пневмонией в Бразилии, Австрии, Латвии Грециибыли зафиксированы у граждан, прибывавших из Италии. В России 2 марта диагноз подтвердился у мужчины, также вернувшегося в Москву из Италии.

katibocchetti В Италии коронавирус, футбольные игры отменили и перенесли.

ИСТОЧНИК KP.RU