Сезон активности клещей может затянуться на восемь месяцев вместо шести

3 Март 2020 2020-03-03T08:39:42+03:00

Сезон клещей в этом году может затянуться на восемь месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Эксперты прогнозируют, что сезон активности клещей в этом году может начаться раньше обычного. Из-за теплой погоды клещи проснутся на два месяца раньше и сезон их активности продлится восемь месяцев вместо шести.

Интенсивному размножению клещей помимо аномального тепла будет способствовать увеличение численности грызунов, кровью которых они питаются.

- Подъем численности грызунов начался с 2018 года. Пока снижения нет. За одну ночь на сто ловушек приходится от 30 до 40 грызунов (в норме должно быть семь). Теплая зима способствовала выживаемости мышей, - комментирует «Известиям» заведующий лабораторией проблем дератизации Роспотребнадзора Сергей Рябов.

В нескольких регионах России уже в феврале были зафиксированы первые случаи укусов клещей.

— Если такие теплые зимы будут повторяться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным, — заявила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Одними из первых могут проснуться клещи из рода дермацентор. Они более опасны для животных. Обычно эти членистоногие активизируются в апреле. А в июне, традиционно, происходит пик численности членистоногих и всплеск количества укусов. В этом году пиковое время будет зафиксировано раньше обычного.

Ранее сообщалось, что из-за аномально тёплой зимы в средней полосе проснулись клещи, предупредили в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Вообще-то сезон клещей в Московской области обычно начинается во второй декаде апреля. Но сейчас, хоть на календаре и январь, погода как раз соответствует апрельским климатическим нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU