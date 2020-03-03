"Песня будет веселой": Солист Little Big рассказал, с чем выступит на "Евровидении 2020"

3 Март 2020 2020-03-03T10:29:29+03:00

На сцену в Роттердаме выйдут все участники эпатажной группы. Илья Прусикин пообещал "Комсомольской правде", что не будет подстраиваться под конъюнктуру конкурса

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Песня, с которой питерская фрик-группа Little Big выступит на "Евровидении-2020" в Роттердаме будет веселой, но раскрывать подробности номера музыканты пока не готовы. Об этом фронтмен коллектива Илья Прусикин рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Могу сказать, что песня будет веселой. На сцене будет вся группа и...будет то, что будет", - на этой фразе солист засмеялся, поскольку не может выдавать детали выступления.

Известно лишь, что песня для номера будет написана самим Прусикиным, как и все остальные хиты.

"Мы всегда делаем все песни сами, я же — сонграйтер Little Big. Мы никогда не покупаем песни. Если работаем с саунд-продюсером, то лишь сотрудничаем с ним, а не берем готовое", - подчеркнул музыкант.

Корреспондент "КП" на это отметил, что творчество Little Big сильно отличается от привычного контента "Евровидения", который далек от сарказма и самоиронии, и тут же спросил у Ильи Прусикина, собирается ли он готовить номер, подходящий песенному конкурсу.

"В принципе мы никогда не изменяем себе и не подстраиваемся под конъюнктуру. Стараемся работать, как работали. Мы делаем веселые песни. Наши песни ни о чем и обо всем. Нет конкретной темы — про любовь или ненависть. Что захотелось, то и делаем. В случае "Евровидения" — это будет веселье", - заключил солист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764151" frameborder="0"></iframe> Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» от России.Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме

ИСТОЧНИК KP.RU