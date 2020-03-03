2020-03-03T09:47:00+03:00
Звезды

"Обрадовались, но нотом стало страшно": Солист Little Big не ожидал, что будет представлять Россию на "Евровидении"

Илья Прусикин рассказал "Комсомольской правде" о своей первой реакции на решение Первого канала отправить его группу на песенный конкурс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Солист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСССолист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Солист питерской фрик-группы Little Big Илья Прусикин признался, что даже не рассчитывал стать представителем России на песенном конкурсе "Евровидение 2020". Когда ему позвонили с Первого канала, музыкант, как обычно, создавал хиты. Об этом сам видеоблогер рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Это было и правда неожиданно для нас, в момент звонка мы находились в студии, где проводим основное количество времени: пишем песни, придумываем клипы. Когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались. Но потом немножко стало страшно. Это все-таки большая ответственность — представлять Россию", - поделился впечатлениями Илья Прусикин.

Сайт kp.ru писал, что в числе основных кандидатур на участие в "Евровидении" рассматривались такие попсовые артисты, как Zivert, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Димаш. В сравнении с ними Little Big гораздо более дерзкая и драйвовая группа.

"На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать. Но со своей стороны постараемся сделать все, чтобы этого не произошло", - пообещал музыкант.

Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» от России.Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме

ИСТОЧНИК KP.RU

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