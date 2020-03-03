На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Коронавирус добрался до Украины. Инфекционное заболевание было подтверждено у одного из пациентов в Черновцах.
Мужчина вместе с женой путешествовал по Европе на автомобиле, а вернувшись в Черновцы почувствовал себя плохо. Супругам тут же провели тестирование. Коронавирус подтвердился лишь у главы семейства.
По словам заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, инфицированного гражданина уже изолировали.
"Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - цитирует замглавы ведомства "Страна.ua".
Ляшко подчеркнул, что всех, кто контактировал с инфицированным, тоже изолировали от общества. У жены жителя Черновцов симптомов заболевания пока нет. Власти Украины связываются с руководством стран, в которых побывала супружеская пара. О каких именно государствах Евросоюза идет речь, не уточняется.
Сайт kp.ru писал, что еще недавно украинцы были настолько напуганы риском распространения коронавируса в стране, что закидали камнями и палками автобус со своими же соотечественниками. Людей эвакуировали из китайского Уханя в Новые Санжары, но местным жителям совсем не понравилось такое соседство.
Карта распространения коронавируса
На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…
ИСТОЧНИК KP.RU
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