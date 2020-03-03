На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом

3 Март 2020 2020-03-03T13:24:16+03:00

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Коронавирус добрался до Украины. Инфекционное заболевание было подтверждено у одного из пациентов в Черновцах.

Мужчина вместе с женой путешествовал по Европе на автомобиле, а вернувшись в Черновцы почувствовал себя плохо. Супругам тут же провели тестирование. Коронавирус подтвердился лишь у главы семейства.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, инфицированного гражданина уже изолировали.

"Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - цитирует замглавы ведомства "Страна.ua".

Ляшко подчеркнул, что всех, кто контактировал с инфицированным, тоже изолировали от общества. У жены жителя Черновцов симптомов заболевания пока нет. Власти Украины связываются с руководством стран, в которых побывала супружеская пара. О каких именно государствах Евросоюза идет речь, не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что еще недавно украинцы были настолько напуганы риском распространения коронавируса в стране, что закидали камнями и палками автобус со своими же соотечественниками. Людей эвакуировали из китайского Уханя в Новые Санжары, но местным жителям совсем не понравилось такое соседство.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU