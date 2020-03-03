Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете

3 Март 2020 2020-03-03T13:34:13+03:00

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В небе над провинцией Идлиб истребитель F-16 ВВС сбил еще один сирийский военный самолет L-39.

По данным сирийского государственного агентства SANA, во вторник, 3 марта, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции. О подробностях и деталях инцидента пока не сообщается.

В министерстве обороны Турции информацию о сбитом самолете подтвердили, пишут РИА Новости.

Напомним, турецкая сторона наносит по сирийской армии в ответ на гибель 22 своих военных. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что атаки носят воздушный и наземный характер. Более того, власти призвали мировое сообщество и участников астанинского процесса взять на себя ответственность, чтобы остановить "преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом".

Однако Россия не сможет гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев. Он напомнил, что официальный Дамаск был вынужден на неопределенное время закрыть воздушное пространство над сирийским Идлибом.

ИСТОЧНИК KP.RU