Минобороны: Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией, сказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев, напомнив, что официальный Дамаск был вынужден закрыть воздушное пространство над сирийской провинцией Идлиб.
«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», - подчеркнул контр-адмирал.
Он добавил, что появившиеся в прессе сообщения «со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков» о том, что над зоной деэскалации Идлиб якобы был сбит самолет Су-24 ВКС России, «не соответствует действительности», передает ТАСС. Ранее в Минобороны назвали эту информацию фейком.
Как писал сайт kp.ru, 1 марта сирийское государственное SANA сообщило, что турецкие истребители F-16 сбили два самолета ВВС САР над Идлибом. Пилоты успели катапультироваться и выжили.
Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт: Сирийцам пора перебрасывать в Идлиб «буки» и «торы»
Главный редактор журнала «Арсенал Родины» Виктор Мураховский прокомментировал резко обострившуюся ситуацию в небе Сирии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»