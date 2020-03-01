Минобороны: Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

1 Март 2020 2020-03-01T23:33:47+03:00

СМИ Сирии сообщили, что турецкие военные сбили два сирийских самолета над Идлибом Фото: Александр КОЦ

В ЦПВС напомнили, что Дамаск закрыл небо над провинцией Идлиб

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Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией, сказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев, напомнив, что официальный Дамаск был вынужден закрыть воздушное пространство над сирийской провинцией Идлиб.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», - подчеркнул контр-адмирал.

Он добавил, что появившиеся в прессе сообщения «со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков» о том, что над зоной деэскалации Идлиб якобы был сбит самолет Су-24 ВКС России, «не соответствует действительности», передает ТАСС. Ранее в Минобороны назвали эту информацию фейком.

Как писал сайт kp.ru, 1 марта сирийское государственное SANA сообщило, что турецкие истребители F-16 сбили два самолета ВВС САР над Идлибом. Пилоты успели катапультироваться и выжили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763867" frameborder="0"></iframe> Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.

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ИСТОЧНИК KP.RU