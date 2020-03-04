2020-03-04T23:31:10+03:00
Общество

Премьеру нового фильма о Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

Часть киносаги под названием "Не время умирать" покажут в ноябре
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фильм должен был выйти на экраны в апрелеФильм должен был выйти на экраны в апрелеФото: кадр из фильма
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Коронавирус заставил даже Джеймса Бонда сменить планы. Точнее, планы создателей картины о знаменитом агенте. Премьеру фильма "Не время умирать" пришлось отложить из-за распространения опасного вируса, который из Китая разошелся практически во все страны мира. Фильм должен был выйти на киноэкраны в апреле.

Главное требование, которое вводят, чтобы сдержать вирус - отмена массовых мероприятий. Но если с масштабными спортивными состязаниями и концертами все понятно - чаще всего их просто отменяют, как в Китае и Италии, то кинотеатры закрыть получится не везде. Ходить в кино или нет- выбор каждого. Но создатели фильма о Бонде предположили, что в разгар распространения коронавируса на хорошие кассовые сборы рассчитывать не придется. Вскоре появилась даже открытая петиция - зрители попросили отложить на несколько месяцев премьеру.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, премьера 25 части "бондианы" выйдет на экраны Великобритании 12 ноября, а в США - 25 ноября.

"Не время умирать" вошел в список самых ожидаемых фильмов 2020 года. Главную роль в картине исполнил Дэниэл Крейг.

Трейлер: Джеймс Бонд Не время умирать .

ИСТОЧНИК KP.RU

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