В Пекине потребовали не называть коронавирус "китайским"

4 Март 2020 2020-03-04T23:48:53+03:00

Китайцы против того, чтобы коронавирус называли именем города Ухань или связывали с их страной Фото: REUTERS

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Представитель китайского МИД раскритиковал журналистов, которые называют COVID-19 (официальное название заболевания) "китайским" коронавирусом. Чжао Лицзянь считает, что все, кто использует в обозначении инфекции слово "китайский" - безответственные люди, поскольку ученые так и не выяснили, откуда "родом" коронавирус. Ранее в Китае заявляли, что хотя вирус и получил распространение сначала в Китае, но нет доказательств его зарождения в КНР.

Китайцы указывают на быстрые темпы распространения болезни за пределами их страны, что может говорить о появлении вируса не в Китае, особенно учитывая тот факт, что в некоторых пострадавших регионах так и не нашли "нулевых пациентов", тех, кто привез коронавирус.

- В настоящее время все еще существует много мнений об источнике вируса и "нулевом пациенте". Некоторые СМИ называют вирус "китайским" или "вирус Ухань". Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что новый вирус является глобальным явлением, и его источник все еще остается неопределенным,- сказал чиновник, добавив, что он резко против такого обозначения заболевания. Его слова приведены на сайте ведомства.

Он призвал страны противостоять "информационным" и "политическим" вирусам.

ИСТОЧНИК KP.RU