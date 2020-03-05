Американцы решили помериться инновационностью: В Пентагоне сравнили свое гиперзвуковое оружие с российским и китайским

5 Март 2020 2020-03-05T01:13:53+03:00

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Глава Пентагона Марк Эспер сравнил разработки гиперзвукового оружия США с образцами из России и Китая. Напомним, в России приступили к испытаниям первых гиперзвуковых ракет "Циркон" с корабля. Пока в Минобороны не раскрывают всех технических характеристик вооружения нового поколения, но в НАТО уже несколько лет внимательно следят за новостями из России об испытаниях противокорабельной крылатой ракеты, которая способна развивать скорость выше, чем все ее предшественники. Гиперзвуковое оружие не могут отследить существующие ПВО.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что появление у России гиперзвукового оружия гиперзвукового оружия сделало бессмысленными траты других стран на сдерживание нашей страны.

Глава Пентагона, который ранее заявлял, что США отстали от России в области разработок гиперзвукового оружия - первые образцы ракет должны быть готовы только к 2024 году, вдруг сообщил, что Вашингтону есть, чем гордиться:

- Гиперзвуковое оружие - один из наших главных приоритетов. Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить,- приводит слова Эспера ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU