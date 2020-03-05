2020-03-05T06:27:39+03:00
В мире

В Индонезии зараженных коронавирусом поселят на необитаемом острове

На острове сохранились бараки, где жили беженцы из Вьетнама
Юлия САЛЬНИКОВА
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За месяц на острове, где только бараки, хотят построить больницуЗа месяц на острове, где только бараки, хотят построить больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Инфицированных коронавирусом граждан Индонезии поселят на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщают в издании The Jakarta Post. В стране пока два случая заражения и ни одной смерти. Однако, решено начать готовиться к распространению заболевания.

Главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто посетил сразу несколько островов и остановил свой выбор на Галанге. Преимуществом острова является то, что здесь находятся бараки, где с 1976 по 1996 годы располагались беженцы из Вьетнама.

На острове есть скважины с питьевой водой и электричество. В течение месяца здесь хотят построить инфекционную больницу на тысячу мест.

Всего в мире коронавирусом заражены около 95 тысяч человек. В Италии закрывают школы на карантин - здесь больше всего погибших, не считая Китая - 107 человек, в американском штате Калифорния вводят режим ЧС - в США 11 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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