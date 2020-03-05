Ученые предсказывают вторую волну коронавируса в Китае

5 Март 2020 2020-03-05T07:12:40+03:00

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Китаю может быть не достаточно снизить существующие показатели по числу новых случаев заражения коронавирусом. Эпидемиологи допускают, что страну может ждать "вторая волна" коронавируса.

- Китай уже сдержал первую волну на своей территории к началу марта. Я обеспокоен тем, что, когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна,- рассказал РИА Новости глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг.

По данным на 5 марта в Китае подтверждены 80 409 случаев заболевания, 3012 смертей. Но благодаря мерам по сдерживанию вируса, которые все чаще называют беспрецедентными, ежедневный прирост новых пациентов с этим диагнозом не только снизился по сравнению с данными КНР да предыдущий месяц, но и по сравнению с другими странами.

В общей сложности коронавирус распространился в 79 стран, заражены 14 498. Больше всего погибших Италии - 107 человек и в Иране - 92 человека.

В Пекине возмущены тем, что вирус часто называют "китайским". Ученым так и не удалось установить, где коронавирус появился, возможно он был завезен в Китай, учитывая то, что в некоторых странах так и не нашли "нулевых пациентов".

ИСТОЧНИК KP.RU