2020-03-05T07:48:32+03:00
Политика

Зеленский отказался жать руку раскритиковавшему его депутату Рады

Парламентарий Алексей Гончаренко обвинил президента Украины во лжи, кумовстве и выплате слишком высоких зарплат министрам [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский в зале Верховной РадыВладимир Зеленский в зале Верховной РадыФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский демонстративно отказался жать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко, который жестко раскритиковал его во время одного из последних заседаний парламента.

Законодательный орган рассматривал вопрос о назначении нового премьер-министра, когда нардеп решил разобрать действия бывшего квнщика на посту главы государства. Гончаренко обвинил Зеленского во лжи еще со времен избирательной кампании, кумовстве и в том, что он платит слишком большие зарплаты министрам, а членам партии "Слуга народа" якобы вовсе передает деньги в конвертах.

По завершению заседания президент подошел к депутату, чтобы поговорить, отказался принимать его руку и рекомендовал больше "никогда не переходить на личности". передает "Украинская правда".

На опубликованных телеканалом "Украина 112" кадрах видно, что после этих слов глава государства разворачивается и начинает идти обратно. Парламентарий устремляется за политиком, чтобы что-то еще сказать, но Владимир Зеленский уже его не слушает.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Гончаренко инициировал создание следственной комиссии из-за поездки президента в Оман. Он заявил, что там могла состояться встреча украинского лидера с главой Совбеза России Николаем Патрушевым, а это уже причины для начала процедуры импичмента.

Зеленский пошел разбираться с Гончаренко в сессионный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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