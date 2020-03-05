Зеленский отказался жать руку раскритиковавшему его депутату Рады
Президент Украины Владимир Зеленский демонстративно отказался жать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко, который жестко раскритиковал его во время одного из последних заседаний парламента.
Законодательный орган рассматривал вопрос о назначении нового премьер-министра, когда нардеп решил разобрать действия бывшего квнщика на посту главы государства. Гончаренко обвинил Зеленского во лжи еще со времен избирательной кампании, кумовстве и в том, что он платит слишком большие зарплаты министрам, а членам партии "Слуга народа" якобы вовсе передает деньги в конвертах.
По завершению заседания президент подошел к депутату, чтобы поговорить, отказался принимать его руку и рекомендовал больше "никогда не переходить на личности". передает "Украинская правда".
На опубликованных телеканалом "Украина 112" кадрах видно, что после этих слов глава государства разворачивается и начинает идти обратно. Парламентарий устремляется за политиком, чтобы что-то еще сказать, но Владимир Зеленский уже его не слушает.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году Гончаренко инициировал создание следственной комиссии из-за поездки президента в Оман. Он заявил, что там могла состояться встреча украинского лидера с главой Совбеза России Николаем Патрушевым, а это уже причины для начала процедуры импичмента.
Зеленский пошел разбираться с Гончаренко в сессионный зал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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