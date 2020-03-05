Итальянец завез коронавирус в Россию: зафиксирован новый случай заражения
Диагноз был подтвержден специалистами в четверг, 5 марта
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание подхватил гражданин Италии, который прибыл в нашу страну 29 февраля. Информацию предоставили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - говорится в сообщении.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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