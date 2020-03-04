2020-03-04T13:56:30+03:00
Политика

Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии

Встреча двух лидеров состоится в Москве 5 марта
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в СирииЭрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 5 марта должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.

«Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии», - цитирует турецкого президента Anadolu.

Отметим, ранее Эрдоган заявил, что запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным после обострения обстановки с Идлибской зоне деэскалации. 28 февраля по инициативе турецкой стороны лидеры провели телефонные переговоры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что разговор был подробный и посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибу. Позже в Кремле сообщили о назначенной на 5 марта переговоры, которые назвали непростыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Террористы пытались применить химоружие в зоне деэскалации Идлиб
В Госдуму внесены предложения о 90-дневном ограничении цен на лекарства
Эксперт прокомментировал ситуацию с беженцами в Турции
Путин: фэйки о ситуации с коронавирусом в России распространяются из-за границы
Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии
Кремль проанализирует решение суда по делу МН17
Умер Алексей Сорокин - адмирал флота
Эрдоган попросил у Трампа поддержку боеприпасами в связи с операцией в Идлибе
В курс ОБЖ хотят добавить уроки цифровой грамотности
Кремль: поправка о государствообразующем народе в Конституции не ущемляет права иных этносов
Во время оползня в Бразилии погибли по меньшей мере 16 человек
В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России
Ученые предсказали исчезновение половины пляжей в мире
Сенатор спрогнозировал реакцию ЕС в случае попыток Украины заморозить «Северный поток -2»
Курс доллара опустился ниже 66 рублей
Российские ученые придумали, как защитить государственные компьютеры от взлома
В ОП поддержали идею ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах