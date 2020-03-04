4 Март 2020 2020-03-04T13:56:30+03:00

Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии Фото: REUTERS

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 5 марта должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.

«Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии», - цитирует турецкого президента Anadolu.

Отметим, ранее Эрдоган заявил, что запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным после обострения обстановки с Идлибской зоне деэскалации. 28 февраля по инициативе турецкой стороны лидеры провели телефонные переговоры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что разговор был подробный и посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибу. Позже в Кремле сообщили о назначенной на 5 марта переговоры, которые назвали непростыми.

ИСТОЧНИК KP.RU