Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным приведут к прекращению огня в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 5 марта должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.
«Переговоры в Москве должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии», - цитирует турецкого президента Anadolu.
Отметим, ранее Эрдоган заявил, что запросил у американского лидера Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийской провинции Идлиб.
Напомним, Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным после обострения обстановки с Идлибской зоне деэскалации. 28 февраля по инициативе турецкой стороны лидеры провели телефонные переговоры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что разговор был подробный и посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибу. Позже в Кремле сообщили о назначенной на 5 марта переговоры, которые назвали непростыми.
ИСТОЧНИК KP.RU
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