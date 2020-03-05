Переговоры Путина и Эрдогана завершились: достигнуты соглашения по Идлибу

5 Март 2020 2020-03-05T20:18:25+03:00

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В Кремле закончились переговоры турецкого и российского президентов, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимира Путина, в ходе которых лидеры достигли соглашения по Идлибу.

Об итогах переговоров журналистам расскажут министры иностранных дел Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

Сайт kp.ru писал, что встреча двух лидеров с глазу на глаз продолжалась более двух часов, после чего беседа проходила с участием делегаций. В общем переговоры продолжалась 5 часов 45 минут.

Ранее в Кремле сообщали, что главная тема переговоров будет обострившаяся ситуация в Идлибе. В начале беседа с Эрдоганом российский президент выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии.

Напомним, в Кремле предстоящие переговоры называли непростыми. Турецкий президент в свою очередь заявил, что встреча с российским коллегой должна привести к прекращению огня в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU