ПМЭФ в 2020 году не будут проводить из-за ситуации с коронавирусом

5 Март 2020 2020-03-05T21:01:25+03:00

Белоусов сообщил, что решение принято в целях защиты здоровья российских граждан и гостей [видео]

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Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса нового типа.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», - заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Напомним, 5 марта в России был зафиксирован новый случай заражения коронавирусом нового типа. Заболел гражданин Италии, который прибыл в нашу страну 29 февраля. Ранее коронавирус был выявлен у москвича, вернувшегося из Италии. На лечении в стране также находятся три россиянина, у которых заболевание было выявлено еще до эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU