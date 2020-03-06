2020-03-06T09:13:03+03:00
В мире

В Японии начнут штрафовать за перепродажу медицинских масок

Из-за дефицита продукция реализуется на аукционах по завышенным ценам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Японии планируют запретить перепродажу медицинских масокВласти Японии планируют запретить перепродажу медицинских масокФото: REUTERS
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Правительство Японии планирует запретить перепродажу медицинских масок. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Хироси Кадзияма.

По его словам, из-за вызванного коронавирусом острого дефицита защитных масок их сейчас не хватает даже медицинским учреждениям. Продукцию активно распространяют через интернет-аукционы, но по сильно завышенным ценам.

Вопрос запрета перепродажи в настоящий момент проходит ускоренное согласование с заинтересованными ведомствами. Ожидается, что штрафовать за нарушение начнут уже с середины марта.

"Мы намерены быстро принять необходимые меры, чтобы ликвидировать дефицит", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Сайт kp.ru писал, что ранее по Японии прокатился слух о дефиците туалетной бумаги, и местные жители стали скупать ее в огромных количествах. Власти страны информацию опровергли, назвав фейковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Японии начнут штрафовать за перепродажу медицинских масок
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