В Японии начнут штрафовать за перепродажу медицинских масок

6 Март 2020 2020-03-06T09:13:03+03:00

Из-за дефицита продукция реализуется на аукционах по завышенным ценам

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Правительство Японии планирует запретить перепродажу медицинских масок. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Хироси Кадзияма.

По его словам, из-за вызванного коронавирусом острого дефицита защитных масок их сейчас не хватает даже медицинским учреждениям. Продукцию активно распространяют через интернет-аукционы, но по сильно завышенным ценам.

Вопрос запрета перепродажи в настоящий момент проходит ускоренное согласование с заинтересованными ведомствами. Ожидается, что штрафовать за нарушение начнут уже с середины марта.

"Мы намерены быстро принять необходимые меры, чтобы ликвидировать дефицит", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Сайт kp.ru писал, что ранее по Японии прокатился слух о дефиците туалетной бумаги, и местные жители стали скупать ее в огромных количествах. Власти страны информацию опровергли, назвав фейковой.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU