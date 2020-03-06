Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента России Владимира Путина взять её замуж, когда глава государства общался с жителями города.
- А возьмите меня замуж, - прокричала девушка.
Президент был озадачен предложением россиянки, а позже прокомментировал поступок девушки.
- Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали — девушка станет известна теперь на всю страну, - заявил он на встрече с общественностью.
Перед этой встречей жительница города призналась президенту в любви и передала через помощников своё фото
Напомним, 6 марта президент Путин прибыл в город Иваново, чтобы посетить детскую поликлинику №6 и местный парашютный завод "Полёт" , который ведёт свою историю с 20-х годов прошлого года. Рабочие воспользовались возможностью задать президенту интересующие их вопросы.
В медучреждении президент также осмотрел несколько кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный. Главный врач Александр Кукушкин рассказал ему о работе поликлиники.
Сайт kp.ru сообщал о проведении прямой видео-трансляции визита Владимира Путина в Иваново.
ИСТОЧНИК KP.RU