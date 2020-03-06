Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

6 Март 2020 2020-03-06T16:32:31+03:00

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники Фото: ТАСС

Президент ответил, что Иваново всегда называли городом невест

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Жительница Иваново попросила президента России Владимира Путина взять её замуж, когда глава государства общался с жителями города.

- А возьмите меня замуж, - прокричала девушка.

Президент был озадачен предложением россиянки, а позже прокомментировал поступок девушки.

- Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали — девушка станет известна теперь на всю страну, - заявил он на встрече с общественностью.

Перед этой встречей жительница города призналась президенту в любви и передала через помощников своё фото

Напомним, 6 марта президент Путин прибыл в город Иваново, чтобы посетить детскую поликлинику №6 и местный парашютный завод "Полёт" , который ведёт свою историю с 20-х годов прошлого года. Рабочие воспользовались возможностью задать президенту интересующие их вопросы.

В медучреждении президент также осмотрел несколько кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный. Главный врач Александр Кукушкин рассказал ему о работе поликлиники.

Сайт kp.ru сообщал о проведении прямой видео-трансляции визита Владимира Путина в Иваново.

ИСТОЧНИК KP.RU