2020-03-06T17:49:56+03:00
Политика

Путин назвал президентство судьбой

Президент рассказал о своей благодарности людям за доверие
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Президент России Владимир Путин заявил, что трудиться на посту президента - это не работа, а судьбаПрезидент России Владимир Путин заявил, что трудиться на посту президента - это не работа, а судьбаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин заявил, что трудиться на посту президента - это не работа, а судьба.

- Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь, - рассказал Путин в ходе встречи с общественностью в Иванове.

Он также поблагодарил россиян за доверие и отметил, что без их поддержки его работа была бы невозможна, особенно в начале 2000-х годов, назвав это время "самым тяжёлым и отчасти кровавым".

Ранее на сайте kp.ru сообщали о девушке из Иванова, попросившей президента взять её замуж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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