Путин назвал президентство судьбой

6 Март 2020 2020-03-06T17:49:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин заявил, что трудиться на посту президента - это не работа, а судьба.

- Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь, - рассказал Путин в ходе встречи с общественностью в Иванове.

Он также поблагодарил россиян за доверие и отметил, что без их поддержки его работа была бы невозможна, особенно в начале 2000-х годов, назвав это время "самым тяжёлым и отчасти кровавым".

Ранее на сайте kp.ru сообщали о девушке из Иванова, попросившей президента взять её замуж.

ИСТОЧНИК KP.RU