Новак: С 1 апреля обязательств по сокращению нефтедобычи ни у кого не будет

6 Март 2020 2020-03-06T19:44:20+03:00

Увеличение нефтедобычи в России теперь зависит от планов компаний

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что итогом встречи ОПЕК+ стало подписание документа о продолжении взаимодействия в рамках хартии. При этом с 1 апреля ни у кого из стран-экспортёров не останется обязательств по сокращению нефтедобычи.

Глава Минэнерго также сообщил, что увеличение нефтедобычи со стороны России теперь зависит от планов компаний.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что цена на нефть марки Brent стремительно ускорила снижение на торгах 6 марта. Она рухнула на 7,5% - до $46,26 за баррель после сообщения о том, что страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене.

Это означало, что сделка ОПЕК+ завершится весной 2020 года.

Напомним, что в ходе встречи Россия отказалась от предложенного другими странами-экспортёрами нефти от снижения добычи. После окончания переговоров Россия заявила о готовности провести встречу ОПЕК+ в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU