2020-03-07T09:29:05+03:00
Общество

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок

Такие меры вводятся во избежание спекуляций на фоне ситуации с коронавирусом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масокВ Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масокФото: REUTERS
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В Facebook и Instagram вводят запрет на рекламу медицинских масок во избежание спекуляций из-за спроса на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил руководитель отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн

«Мы запрещаем рекламу и размещение списков предлагаемых к продаже медицинских масок. Мы тщательно отслеживаем COVID-19 и сделают необходимые обновления в нашей политике, если мы увидим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения», - рассказал он в своем Twitter.

В середине февраля представители более десяти технологических компаний, в том числе Facebook, обсудили с представителями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) меры по предотвращению распространения ложных сообщений о распространении коронавируса. После чего американская компания ввела запрет на рекламу, обещающую защитить от COVID-19 или вылечить от него, и сообщила о намерении удалять контент с конспирологическими теориями.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса во многих странах цены на медицинские маски подскочили в сотни раз. В Италии цены на маски и антисептический гель в Италии взлетели на 1700% и 650%.

saymealiensaymealien
Нас попросили надеть маски и не снимать... PS Не воспринимайте все серьёзно. #градостроитель #эвакуация #омон
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ИСТОЧНИК KP.RU

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