2020-03-08T07:52:17+03:00
Происшествия

В Китае спасателям удалось спасти 50 человек из-под завалов рухнувшего отеля

Двое из найденных погибли
Ася КУЗНЕЦОВА
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В городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницыВ городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницыФото: REUTERS
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Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов отеля, который накануне обрушился в провинции Фуцзянь. Двое из найденных уже не подавали признаков жизни, сообщает CGTN.

- Владелец отеля проводил его реконструкцию, когда случилась трагедия. сейчас он находится под контролем полиции, - сказано в сообщении.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Происшествие произошло в субботу, 7 марта, в 19:30 по местному времени (14:30 мск).

Отель использовался для карантина контактировавших с заражёнными коронавирусом. Большинство из постояльцев были жителями эпидемиологически небезопасных районов Китая - провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, ставших эпицентрами распространения коронавируса нового типа.

После спасения первых 23 людей под завалами оставалось около 70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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