Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом
Финляндия не примет участие в учениях НАТО Cold Response 2020 в Норвегии из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Такое решение было принято после того, как в пятницу, 6 марта, стало известно об одном инфицированном участнике военных учений в Норвегии. В результате на карантине находятся около 1,3 тысячи человек.
«Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020. Мы все надеемся, что в Шолль (лагерь, где военные находятся на карантине) все будет хорошо. Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть», - говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.
Зимние учения НАТО Cold Response 2020 в Норвегии начнутся в понедельник, 9 марта, с участием 16 тысяч военных из десяти стран. Финляндию должны были представлять 400 военнослужащих.
На данный момент в Норвегии зафиксировано 157 случаев заражения коронавирусом, в Финляндии – 23 случая.
Напомним, перед началом учений НАТО 7 марта, два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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