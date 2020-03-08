2020-03-08T18:47:11+03:00
В мире

Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом

Зимние учения Cold Response 2020 начнутся в Норвегии 9 марта [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусомФинляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Финляндия не примет участие в учениях НАТО Cold Response 2020 в Норвегии из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Такое решение было принято после того, как в пятницу, 6 марта, стало известно об одном инфицированном участнике военных учений в Норвегии. В результате на карантине находятся около 1,3 тысячи человек.

«Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020. Мы все надеемся, что в Шолль (лагерь, где военные находятся на карантине) все будет хорошо. Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть», - говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.

Зимние учения НАТО Cold Response 2020 в Норвегии начнутся в понедельник, 9 марта, с участием 16 тысяч военных из десяти стран. Финляндию должны были представлять 400 военнослужащих.

На данный момент в Норвегии зафиксировано 157 случаев заражения коронавирусом, в Финляндии – 23 случая.

Напомним, перед началом учений НАТО 7 марта, два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кудрин заявил, что в России благоприятная ситуация с коронавирусом
Минприроды предложило отменить сборы за вывоз раздельных отходов
Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом
Трамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусом
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе "Ахмата" на игру против "Локомотива" в Москве
Эдер, Жоао Марио и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"
Голикова назвала «абсолютно раздутой» панику вокруг коронавируса в России
В России установили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
Эрдоган: Анкара оставляет за собой право на односторонние действия в сирийском Идлибе
Синоптики сообщили о наступлении «лета» в южных регионах России
Матч Парма - СПАЛ начался с получасовой задержкой из-за коронавируса
Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США