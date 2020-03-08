8 Март 2020 2020-03-08T18:47:11+03:00

Финляндия не примет участие в учениях НАТО из-за ситуации с коронавирусом Фото: REUTERS

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Финляндия не примет участие в учениях НАТО Cold Response 2020 в Норвегии из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Такое решение было принято после того, как в пятницу, 6 марта, стало известно об одном инфицированном участнике военных учений в Норвегии. В результате на карантине находятся около 1,3 тысячи человек.

«Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020. Мы все надеемся, что в Шолль (лагерь, где военные находятся на карантине) все будет хорошо. Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть», - говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.

Зимние учения НАТО Cold Response 2020 в Норвегии начнутся в понедельник, 9 марта, с участием 16 тысяч военных из десяти стран. Финляндию должны были представлять 400 военнослужащих.

На данный момент в Норвегии зафиксировано 157 случаев заражения коронавирусом, в Финляндии – 23 случая.

Напомним, перед началом учений НАТО 7 марта, два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU