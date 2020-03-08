Трамп пожал руку политику, который раньше имел контакт с больным коронавирусом
Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что перед тем, как пожал руку президенту США Дональду Трампу имел краткий контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.
«У меня был с ним очень короткий контакт», - сказал политик в эфире телеканала Fox News.
Ранее сообщалось о том, что мероприятие с участием американского лидера посетил зараженный коронавирусной инфекцией. Однако, по словам Шлаппа, тот человек не посещал выступление главы Белого дома.
Сам Трамп после сообщения о том, что на его митинге мог присутствовать зараженный коронавирусом заявил, что его «совершенно не беспокоит эта ситуация».
Сайт kp.ru писал, что в США зафиксировано почти 450 случаев заражения коронавирусам. На борьбу с инфекцией Штаты выделили 7,8 миллиарда долларов. Сам Трамп утверждает, что у Белого дома есть «отлично скоординированный и тщательно отлаженный» план по борьбе с болезнью.
Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»