2020-03-08T22:38:24+03:00
В мире

Трамп пожал руку политику, который раньше имел контакт с больным коронавирусом

На консервативном форуме, где выступал американский лидер, был заболевший COVID-19 [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп пожал руку политику, который раньше имел контакт с больным коронавирусомТрамп пожал руку политику, который раньше имел контакт с больным коронавирусомФото: REUTERS
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Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп признался, что перед тем, как пожал руку президенту США Дональду Трампу имел краткий контакт с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.

«У меня был с ним очень короткий контакт», - сказал политик в эфире телеканала Fox News.

Ранее сообщалось о том, что мероприятие с участием американского лидера посетил зараженный коронавирусной инфекцией. Однако, по словам Шлаппа, тот человек не посещал выступление главы Белого дома.

Сам Трамп после сообщения о том, что на его митинге мог присутствовать зараженный коронавирусом заявил, что его «совершенно не беспокоит эта ситуация».

Сайт kp.ru писал, что в США зафиксировано почти 450 случаев заражения коронавирусам. На борьбу с инфекцией Штаты выделили 7,8 миллиарда долларов. Сам Трамп утверждает, что у Белого дома есть «отлично скоординированный и тщательно отлаженный» план по борьбе с болезнью.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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