2020-03-08T18:30:13+03:00
В мире

Трамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусом

Американский лидер назвал лживыми СМИ, которые писали о неспособности президентской администрации справится с распространением заболевания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусомТрамп заявил, что у Белого дома есть «тщательно отлаженный» план по борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал лживыми заявления ряда американских СМИ, которые писали о том, что Белый дом столкнулся с серьезными проблемами при борьбе с распространением коронавируса нового типа.

«Лживые СМИ делают все возможное, чтобы мы (президентская администрация) выглядели плохо. Печально!», - написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, у Белого дома есть «отлично скоординированный и тщательно отлаженный» план в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что США «очень рано» приняли меры по закрытию границ для определенных территорий. «Это стало настоящим спасением. Администрация делает отличную работу», - заявил он.

На данный момент в США зафиксировано почти 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 марта в Калифорнии ввели режим ЧС после того, как число погибших увеличилось до 11. На борьбу с коронавирусом в США выделили 7,8 миллиарда долларов.

Напомним, ранее экс-координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн обвинил Трампа в дезинформации американцев по поводу ситуации с коронавирусом и распространении «вредных или откровенно ложных заявлений», которые не помогают успокоить население.

Нацгвардия Калифорнии вертолетом доставила на лайнер Grand Princess тесты на коронавирус.После проведения тестирования все пробы будут отправлены в лабораторию для получения результатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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