Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля

9 Март 2020 2020-03-09T06:29:34+03:00

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex в понедельник достигал отметки в 73,47 рубля Фото: REUTERS

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Этой ночью курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на международном валютном рынке Forex достигал максимума за последние четыре года. Так, стоимость американского «зеленого» достигала отметки 73,29 рубля, а один евро оценивался в 83,77 рубля.

К утру понедельника курс доллара на международных торгах немного снизился и составил 72,77 рубля, евро торгуется по 82,9. Это максимум с февраля – марта 2016 года. Стоит отметить, что торги на валютном рынке Московской биржи еще не открылись, а в ночные часы, кода Московская биржа закрыта, рынок Forex отображает реальную стоимость российской валюты не всегда корректно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, биржи лихорадит на фоне новостей о том, что мировые цены на нефть упали почти на треть из-за неудачных переговоров министров стран ОПЕК+.

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Цены на нефть резко упали после новостей о том, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене не смогли договориться по вопросу сокращения добычи сырья (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU