2020-03-09T12:13:34+03:00
Политика

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия: Россия попала в тройку

Экспорт отечественного вооружения сократится на 18% за последние пять лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2015-2019 годах в мире было продано на 5,5% больше вооружения, чем в предыдущей пятилетке. Значительный рост показали Соединенные Штаты (23%) и Франция (72%), а вот экспорт российского оружия сократился на 18%. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно документу, в пятерке лидеров оказались США, Россия, Франция, Германия и Китай.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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