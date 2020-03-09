2020-03-09T15:02:25+03:00
Экономика

Минфин анонсировал сокращение заимствований из-за обвала цен на нефть

Ведомство может ввести паузу в проведении аукционов с облигациями в зависимости от ситуации на рынке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Минфин анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на финансовом рынкеМинфин анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на финансовом рынкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство финансов России анонсировало сокращение числа аукционов с облигациями федерального займа. Решение принято в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках из-за резкого уменьшения цен на нефть.

Ведомству необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить чрезмерного давления на долговой рынок. Необходимость паузы в заимствованиях будет определяться с учетом рыночной конъюнктуры.

"Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета – в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета", - уточняется на сайте Минфина.

Сайт kp.ru писал, что в понедельник, 9 марта, стоимость барреля нефти марки Brent упала более чем на 30%. Вскоре курс доллара поднялся до 75 рублей, евро - до 85.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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