2020-03-09T17:00:08+03:00
Экономика

Пенсии в России увеличат вопреки снижению курса рубля

Социальные выплаты будут проиндексированы
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России проиндексируют социальные выплаты и пенсии вопреки снижению курса рубля, которое произошло из-за обвала нефтяных котировокВ России проиндексируют социальные выплаты и пенсии вопреки снижению курса рубля, которое произошло из-за обвала нефтяных котировокФото: Екатерина РОМАНОВА
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В России проиндексируют социальные выплаты и пенсии вопреки снижению курса рубля, которое произошло из-за падения нефтяных котировок.

- Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий, - будет выполнено, - приводит РИА Новости слова заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор также заверила россиян, что не стоит опасаться снижения доходов из-за сокращения цен на рубль.

Напомним, что в ночь на 9 марта, как сообщал сайт kp.ru, на фоне обвала стоимости нефти резко поднялся курс доллара и евро. По данным торгов, один доллар торгуется по 72,04 рубля, евро – по 82,1 рубля.

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МНЕНИЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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