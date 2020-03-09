Пенсии в России увеличат вопреки снижению курса рубля

9 Март 2020 2020-03-09T17:00:08+03:00

В России проиндексируют социальные выплаты и пенсии вопреки снижению курса рубля, которое произошло из-за обвала нефтяных котировок Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В России проиндексируют социальные выплаты и пенсии вопреки снижению курса рубля, которое произошло из-за падения нефтяных котировок.

- Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий, - будет выполнено, - приводит РИА Новости слова заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сенатор также заверила россиян, что не стоит опасаться снижения доходов из-за сокращения цен на рубль.

Напомним, что в ночь на 9 марта, как сообщал сайт kp.ru, на фоне обвала стоимости нефти резко поднялся курс доллара и евро. По данным торгов, один доллар торгуется по 72,04 рубля, евро – по 82,1 рубля.

Нефтяные котировки снизились после выхода России из сделки ОПЕК+.

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ИСТОЧНИК KP.RU