2020-03-09T20:33:43+03:00
Экономика

Цена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

В последний раз стоимость драгоценного металла находилась на таком уровне в декабре 2012 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 годаСтоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.

Акции российских золотодобытчиков снижаются на эмоциях. Скоро они продолжат рост, сообщает глава группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Напомним, 9 марта цены на нефть снизились более чем на 30% из-за выхода России из сделки после встречи ОПЕК+.

Затем нефть Brent и WTI отыграли почти треть случившегося падения.

Также 9 марта открылись обвалом на 7% торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого торги были приостановлены.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU

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