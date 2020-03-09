Цена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

9 Март 2020 2020-03-09T20:33:43+03:00

Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последний раз стоимость драгоценного металла находилась на таком уровне в декабре 2012 года

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Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.

Акции российских золотодобытчиков снижаются на эмоциях. Скоро они продолжат рост, сообщает глава группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Напомним, 9 марта цены на нефть снизились более чем на 30% из-за выхода России из сделки после встречи ОПЕК+.

Затем нефть Brent и WTI отыграли почти треть случившегося падения.

Также 9 марта открылись обвалом на 7% торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого торги были приостановлены.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

ИСТОЧНИК KP.RU