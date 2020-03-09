Концерт Мадонны отменили из-за коронавируса

9 Март 2020 2020-03-09T21:50:40+03:00

Минздрав Франции запретил все мероприятия, в которых будет участвовать более 1 тысячи человек

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Два концерта Мадонны, запланированные на 10 и 11 марта в Париже в зале Grand Rex, отменили из-за угрозы рапсространения коронавируса.

Министерство здравоохранения Франции издало распоряжение, предписывающее отмену всех мероприятий, численность участников которых превышает одну тысячу человек.

Организаторы уточнили, что деньги за билеты будут возвращены.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом во Франции, согласно последним данным на 7 марта - 716 человек. По словам главы Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерама Саломона, более 30 человек находятся в реанимации, за состоянием их здоровья наблюдают медики. Болезнь коснулась жителей всех регионов французской метрополии и в трех заморских территориях - Гваделупе, Французской Гвиане и Мартинике.

Концертный тур Мадонны, начавшийся 18 февраля в Париже, уже прерывался из-за травм певицы. На сайте kp.ru писали, что во время одного из концертов 61-летняя исполнительница упала со стула, пытаясь зажечь на сцене, да так, что не смогла самостоятельно встать и разрыдалась

Madonna - Vogue (video). 2006 WMG Vogue (video)

ИСТОЧНИК KP.RU