В Госдепе США назвали условия продления договора СНВ

10 Март 2020 2020-03-10T01:40:05+03:00

Американцы планируют расширить не только список запрещенного оружия, но и список стран-участниц соглашения

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В Госдепартаменте США готовы продлить СНВ-3 (договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) при условии, что третьим участником договора станет Китай. Договор в настоящее время является двухсторонним, это соглашение, сроком до начала 2021 года, между Россией и США.

Американцы планируют расширить список вооружений, которые должны быть под запретом. Речь идет о новых военных разработках, которые прежним соглашением не были учтены:

- Некоторые из них — это несколько экзотические вооружения, такие как вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования,- приводит сообщение представителя Госдепартамента РИА Новости.

Инициатива включить в договор Китай принадлежит президенту США Дональду Трампу. По его поручению в Госдепе готовятся к трехсторонним переговорам, хотя китайская сторона заявляла, что не заинтересована в соглашении.

- Мы осторожно оптимистичны, очень надеемся общаться с обеими сторонами, а не только с одной, в ближайшем будущем,- уточнили в Госдепе.

Ранее в России предлагали продлить договор на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU