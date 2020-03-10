Финансист рассказал, как падение курса рубля повлияет на жизнь россиян

10 Март 2020 2020-03-10T04:48:03+03:00

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Как скажется на жизни россиян падение курса рубля, рассказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. В беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы" он назвал причины, по которым произошел обвал цен на нефть, а следом и рубля. Он считает, что была не одна, а целая группа причин.

Основные - прекращение сделки ОПЕК. Представители альянса предлагали дополнительно снизить производство нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В России были против, поскольку уже действует сокращение 2,1 миллиона баррелей в сутки. В итоге Россия с 1 апреля прекращает обязательства по сделке.

- Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения,- сказал эксперт.

По его мнению, падение курса рубля скажется на сфере туризма, то есть на снижении спроса на заграничные поездки. Но тут и без падения курса ситуация безрадостная - большая часть Европы закрыта, в странах Азии тоже неблагополучно из-за коронавируса.

- Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием,- считает Юденков.

Товары первой необходимости, по его мнению, не подорожают. Поскольку Мосбиржа 9 марта не работала, был выходной день, а на основании данных этой биржи Центробанк и устанавливает курс, то показательными станут торги 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU