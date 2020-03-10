Белый дом: Трамп не проходил тестирование на коронавирус - "у него прекрасное здоровье"

10 Март 2020 2020-03-10T06:21:11+03:00

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После вопросов журналистов о тестировании президента США на коронавирус, в Белом доме все таки рассказали, проходил ли Дональд Трамп проверку. Американский лидер имел контакт минимум с двумя людьми из "группы риска".

К этой группе относятся тех, кто обязан находиться на двухнедельном карантине в связи с угрозой заражения - эти люди общались с инфицированными. В случае, если вирус у конгрессменов подтвердится, то под карантин попадают уже те, кто общался непосредственно с ними.

- Президент не проходил тестирование на COVID-19, потому что у него не было продолжительного тесного контакта ни с кем из известных подтвержденных пациентов с COVID-19, и у него нет никаких симптомов. У президента Трампа прекрасное здоровье, - объяснила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам, ее слова приводит Reuters.

Число зараженных коронавирусом людей в США достигло 717. Скончались 22 человека, средний возраст погибших 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU