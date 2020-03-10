Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань

10 Март 2020 2020-03-10T06:40:01+03:00

В Китае третий день подряд, за пределами Ухань, фиксируют только завозные случаи коронавируса

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В Китае за минувшие сутки 9 марта зафиксировано всего 19 новых случаев заражения коронавирусом. Тогда как в январе - феврале суточные показатели переваливали порой за 200 человек.

Эпицентром вспышки заболевания стала провинция Хубэй, город Ухань. По данным на утро 10 марта, из 19 новых случаев заражения 17 - в Ухане. Остальные - привозные, то есть ни одного случая заражения, передачи вируса от человека к человеку за пределами Ухань, не зафиксировано. Такая тенденция наблюдается третий день, сообщает Reuters.

- В Ухань прибыл лидер Китая Си Цзиньпин,- сообщает CNN. - Это его первый визит в город с начала вспышки коронавируса.

В Китае общее число заболевших достигло 80 754 человек, из них 3136 пациентов скончались. Как сообщили в ВОЗ, процент тех, кто победил коронавирус, в Китае достигает 70 процентов - вылечились около 60 тысяч пациентов.

В Европе берут китайски опыт борьбы с коронавирусом за основу - в Италии закрыли все регионы на въезд и выезд, карантин распространился на всю страну. В США число заболевших превысило 700, в правительстве рассматривают возможность изменить инструменты по сдерживанию инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU