2020-03-10T12:42:08+03:00
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей

Прокуратура просит для находящегося в тюрьме Олега Коршунова наказание в виде 12 лет лишения свободы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олег Коршунов. Фото Сергей Куликов Интерпресс ТАССОлег Коршунов. Фото Сергей Куликов Интерпресс ТАСС
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Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова виновным по делу о растрате 155 миллионов рублей, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

Доказано, что экс-чиновник использовал служебное положение для собственного обогащения. Вместе с ним по делу проходят замглавы управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов, которые уже лишились своих должностей.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года Коршунов был осужден на семь лет колонии и штрафу за хищение 263 миллионов рублей при производстве обуви для ведомства. Всего же в его отношении возбуждено шесть дел.

Согласно данным ТАСС, бывший замглавы ФСИН свою вину до сих пор не признает. Прокуратура просит для заключенного еще 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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