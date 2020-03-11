2020-03-11T10:30:23+03:00
Экономика

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

На открытии сессии Московской биржи в среду, 11 марта 2020 года, стал известен курс рубля на сегодня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курс доллара в начале торгов снизился, а евро, наоборот, поднялсяКурс доллара в начале торгов снизился, а евро, наоборот, поднялсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс рубля на сегодня, 11 марта 2020 года, немного вырос по отношению к доллару и сильно снизился по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные открытие торгов на Московской фондовой бирже.

По сравнению с закрытием предыдущей сессии американская валюта потеряла две копейки и теперь оценивается в 71,38 рубля. Евро же прибавил к стоимости 52 копейки. Теперь его курс составляет 81,03 рубля. Об этом свидетельствуют котировки на сайте Мосбиржи.

Стоит отметить, что цифры постоянно меняются. Так, например, доллар в один момент достигал 71,72 рубля, а евро поднимался до 81,48 рубля.

Тем временем, нефть на мировых биржах дорожает. Сайт kp.ru писал, что этому способствуют ожидания снижения добычи нефти Соединенными Штатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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