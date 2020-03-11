2020-03-11T11:17:36+03:00
Общество

Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии

Получать выплаты из НПФ женщины смогут с 55 лет, а мужчины - с 60
Юлия Кекова
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Ранее законопроект, внесенный в Государственную думу в мае, получил положительный отзыв правительства. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.Ранее законопроект, внесенный в Государственную думу в мае, получил положительный отзыв правительства. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.
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Чтобы у граждан было больше мотивов самостоятельно копить себе на пенсию власти приняли решение смягчить некоторые условия.

В среду, 11 марта, Совет Федерации на заседании одобрил закон о снижении пенсионного возраста для получения негосударственных выплат. Теперь возраст для женщин снижен с 60 до 55 лет, для мужчин - с 65 до 60 лет.

Ранее законопроект, внесенный в Государственную думу в мае 2019 года, получил положительный отзыв правительства.

Сейчас этот возраст на пять лет меньше, чем тот пенсионный возраст, позволяющий выходить на пенсию с правом гарантии получения страховой пенсии от государства.

Сайт kp.ru писал,что согласно данным Агентства по страхованию вкладов, в России есть 33 негосударственных пенсионных фонда, которые участвуют в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Сохранность вложенных в эти частные фонды средств гарантируется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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