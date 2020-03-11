Силуанов: Россия готова к снижению цен на нефть лучше других стран

11 Март 2020 2020-03-11T12:02:04+03:00

У государства достаточно ресурсов для выполнения планов по бюджетной политике

Изменить размер текста: A A

Россия готова к снижению цен на нефть на мировом рынке гораздо лучше других стран с большой долей доходов от добычи сырья. Такое заявление в среду, 11 марта, сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, у государства достаточно ресурсов для обеспечения всех планов в рамках бюджетной политики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU