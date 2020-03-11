Силуанов: Россия готова к снижению цен на нефть лучше других стран
У государства достаточно ресурсов для выполнения планов по бюджетной политике
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Россия готова к снижению цен на нефть на мировом рынке гораздо лучше других стран с большой долей доходов от добычи сырья. Такое заявление в среду, 11 марта, сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, у государства достаточно ресурсов для обеспечения всех планов в рамках бюджетной политики.
Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы
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ИСТОЧНИК KP.RU
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