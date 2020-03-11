Грузия отложила воинский призыв и продлила каникулы из-за коронавируса

11 Март 2020 2020-03-11T14:53:46+03:00

Также до 1 апреля в стране приостановлены все чемпионаты и футбольные матчи

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Грузия решила принять дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

Ранее в стране до 16 марта продлили каникулы во всех школах и высших учебных заведений, но этого показалось мало. Теперь учащиеся смогут приступить к занятиям не раньше 1 апреля. Об этом было сказано на заседании Межведомственного координационного совета по коронавирусу в среду, 11 марта.

Также до конца марта будут закрыты дневные центры для людей с особыми потребностями и детские сады, в том числе частные. До 13 апреля откладывается весенний призыв на обязательную военную службу. Федерация футбола Грузии решила временно остановить проведение всех чемпионатов и матчей на территории страны, передает "Первый канал".

Сайт kp.ru писал, что первый зараженный приехал в Грузию из Ирана в конце февраля. Сейчас таких пациентов в стране всего 23. Лишь у двух зафиксированы относительно сложные симптомы. Кроме того, на карантине остаются 126 человек.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU