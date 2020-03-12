NBA приостанавливает сезон из-за пандемии коронавируса
Сезон игр НБА (Национаьной баскетбольной ассоциации) завершен раньше срока из-за коронавируса. К этому привела целая цепочка событий. Все началось с того, что перед началом матча между командами "Оклахома-Сити Тандер" и "Юта Джаз", медики сообщили результаты теста на коронавирус одного из игроков. Имя спортсмена названо, известно лишь, что он из клуба "Юта Джаз".
- Впоследствии НБА приняло правильное решение отложить игру,- сообщили в клубе корреспонденту CNN.
В среду ВОЗ объявляет коронавирус пандемией, в итоге отменяют уже не отдельные игры, а весь сезон.
В НБА сообщили, что зараженный игрок не был на арене, поэтому риски передачи вируса другим спортсменам из команды соперника минимальны.
- НБА будет использовать этот перерыв для определения следующих шагов для продвижения вперед в отношении пандемии коронавируса,- сказано в сообщении Ассоциации.
Сайт kp.ru писал, что коронавирус обнаружен у футболиста "Ювентуса" Даниэля Ругани, а также у оскороносного актера Тома Хэнкса.
ИСТОЧНИК KP.RU