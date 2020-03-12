Участники Little Big рассказали, с какой песней выступят на "Евровидении-2020"

12 Март 2020 2020-03-12T10:18:53+03:00

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В этом году на международном песенном конкурсе “Евровидение – 2020" в голландском Роттердаме нашу страну будет представлять дерзкая рэйв-группа Little Big из Санкт-Петербурга.

Основатель, лидер и солист музыкального коллектива Илья Прусикин наконец-то приоткрыл завесу тайны и рассказал о песне, с которой они будут выступать.

По словам Ильи, композиция была написана спонтанно и не задумывалась как трек для конкурса.

- Песня будет в новом и интересном стиле, достаточно необычный для нас формат. Мы ее написали, когда были в январе на отдыхе, - пояснил солист в эфире радиостанции NRJ .

Также он отметил, что этот трек - не диско, а скорее рок-диско и металл-диско.

Премьера композиции должна состояться в четверг, 12 марта, в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Напомним, ранее Илья Прусикин дал kp.ru эксклюзивное интервью. Музыкант назвал решение Первого канала отправить их группу на Евровидение-2020 "огромной ответственностью", но очень рад выступать за Россию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

ИСТОЧНИК KP.RU