Участники Little Big рассказали, с какой песней выступят на "Евровидении-2020"
В этом году на международном песенном конкурсе “Евровидение – 2020" в голландском Роттердаме нашу страну будет представлять дерзкая рэйв-группа Little Big из Санкт-Петербурга.
Основатель, лидер и солист музыкального коллектива Илья Прусикин наконец-то приоткрыл завесу тайны и рассказал о песне, с которой они будут выступать.
По словам Ильи, композиция была написана спонтанно и не задумывалась как трек для конкурса.
- Песня будет в новом и интересном стиле, достаточно необычный для нас формат. Мы ее написали, когда были в январе на отдыхе, - пояснил солист в эфире радиостанции NRJ .
Также он отметил, что этот трек - не диско, а скорее рок-диско и металл-диско.
Премьера композиции должна состояться в четверг, 12 марта, в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Напомним, ранее Илья Прусикин дал kp.ru эксклюзивное интервью. Музыкант назвал решение Первого канала отправить их группу на Евровидение-2020 "огромной ответственностью", но очень рад выступать за Россию.
Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»
Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»
ИСТОЧНИК KP.RU
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