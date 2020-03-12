2020-03-12T11:53:10+03:00
Общество

Песков прокомментировал возможность отмены парады на 9 мая

Представитель Кремля рассказал, что подготовка продолжается
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусомПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отмены парада в честь 75-летия Победы 9 мая в Москве из-за распространения коронавируса.

- Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией, - рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за 11 марта в Москве зафиксировано шесть новых пациентов с коронавирусом. Ещё два человека - жители Подмосковья. Один из заражённых - ребёнок дошкольного возраста, при этом в оперативном штабе уточнили, что у него полностью отсутствуют симптомы заболевания.

Все шесть пациентов в Москве прилетели из Италии. Сейчас они проходят лечения в стационарах. Четверо - в новом больничном комплексе на территории Коммунарки, один - в инфекционной больнице №1, ребенок - в больнице им. Башляевой.

Также на сайте публиковали главную информацию о присвоенном ВОЗ статусе пандемии распространяющемуся коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минтранс одобрил законопроект о запрете высаживать детей без билета
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг пыталась покончить с собой в тюрьме
Ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной
Милые и агрессивные: москвичей предупреждают о нашествии енотов
Путин назвал Ходорковского жуликом и обвинил его окружение в убийствах
Песков прокомментировал возможность отмены парады на 9 мая
Плановый полет российских Ту-142 над Атлантикой завершился
Губернатор Токио оценила возможность отмены Олимпиады 2020 года
NASA: Орбиту МКС скорректируют в марте
В Китае прошел пик эпидемии коронавируса
Мишустин: "Ситуация в российской экономике под контролем"
Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+
В России максимально упростили оформление выплаты на детей от 3 до 7 лет
Трамп обсудил с российскими чиновниками ситуацию на рынке нефти
Путин о "регуляторной гильотине": "Здесь главное - не промахнуться"
Участники Little Big рассказали, с какой песней выступят на "Евровидении-2020"
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 73,82 руб, а евро - до 83,29 руб
В России предложили ввести должность омбудсмена по экологическим вопросам
Роскачество нашло на прилавках вредные для здоровья презервативы