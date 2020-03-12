Песков прокомментировал возможность отмены парады на 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отмены парада в честь 75-летия Победы 9 мая в Москве из-за распространения коронавируса.
- Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией, - рассказал журналистам представитель Кремля.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что за 11 марта в Москве зафиксировано шесть новых пациентов с коронавирусом. Ещё два человека - жители Подмосковья. Один из заражённых - ребёнок дошкольного возраста, при этом в оперативном штабе уточнили, что у него полностью отсутствуют симптомы заболевания.
Все шесть пациентов в Москве прилетели из Италии. Сейчас они проходят лечения в стационарах. Четверо - в новом больничном комплексе на территории Коммунарки, один - в инфекционной больнице №1, ребенок - в больнице им. Башляевой.
Также на сайте публиковали главную информацию о присвоенном ВОЗ статусе пандемии распространяющемуся коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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