Иран экстренно запросил у МВФ 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T15:00:41+03:00

Власти Ирана обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении предоставить $5 миллиардов из-за вспышки коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деньги пойдут не только на меры по борьбе с эпидемией коронавируса, но и на противодействие экономическим последствиям вспышки

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Власти Ирана обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении предоставить $5 миллиардов из-за вспышки коронавируса, сообщил глава Центрального Банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

В своём Instagram Хeммати сообщил, что 6 марта он обратился к главе МВФ Кристалине Георгиевой. В письме он попросил "задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 миллиардов долларов". Средства, уточнил Хеммати, пойдут не только на меры по борьбе с эпидемией коронавируса в Иране, но и на противодействие экономическим последствиям вспышки.

Эту информацию подтвердил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В Иране по состоянию на 12 марта зафиксировано 9 тысяч заражений коронавирусом, жертвами которого стали 354 человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что тест на коронавирус показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

26 февраля замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи признался, что у него подтвержден коронавирус нового типа. Позже заболевание было обнаружено у нескольких иранских чиновников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/762918" frameborder="0"></iframe> Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.

ИСТОЧНИК KP.RU