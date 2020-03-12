2020-03-12T15:00:41+03:00
В мире

Иран экстренно запросил у МВФ 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса

Деньги пойдут не только на меры по борьбе с эпидемией коронавируса, но и на противодействие экономическим последствиям вспышки
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Власти Ирана обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении предоставить $5 миллиардов из-за вспышки коронавирусаВласти Ирана обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении предоставить $5 миллиардов из-за вспышки коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Ирана обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении предоставить $5 миллиардов из-за вспышки коронавируса, сообщил глава Центрального Банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

В своём Instagram Хeммати сообщил, что 6 марта он обратился к главе МВФ Кристалине Георгиевой. В письме он попросил "задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 миллиардов долларов". Средства, уточнил Хеммати, пойдут не только на меры по борьбе с эпидемией коронавируса в Иране, но и на противодействие экономическим последствиям вспышки.

Эту информацию подтвердил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В Иране по состоянию на 12 марта зафиксировано 9 тысяч заражений коронавирусом, жертвами которого стали 354 человека.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что тест на коронавирус показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

26 февраля замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи признался, что у него подтвержден коронавирус нового типа. Позже заболевание было обнаружено у нескольких иранских чиновников.

Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кудрин считает, что экономику России ждет нулевой рост из-за цен на нефть
Большинство регионов России одобрили закон о поправках в Конституцию
Коронавирус учебе не помеха: Coursera дает бесплатный доступ к курсам университетов стран, пострадавшим от пандемии
Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания
В ОНК рассказали о предстоящей свадьбе экс-министра Абызова в СИЗО
Сессию Совбеза ООН приостановили из-за коронавируса
Иран экстренно запросил у МВФ 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса
Госдума приняла закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Врачи рассказали, какие продукты защитят от вирусов
Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы
Володин поручил аннулировать пропуск депутату, не прошедшего карантин
ОПЕК разослала приглашения для участия в техкомитете 18 марта
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Песков: "Россия далека от эпидемии коронавируса"
В Италии запретили свадьбы и похороны из-за коронавируса
Курс рубля на 12 марта 2020: евро выросло до 83,66 руб
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 74,03 руб
"Враг не пройдет": индийские пограничники отпугивают обезьян в костюмах медведей