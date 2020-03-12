Иран экстренно запросил у МВФ 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса
Власти Ирана обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении предоставить $5 миллиардов из-за вспышки коронавируса, сообщил глава Центрального Банка Ирана Абдольнасер Хеммати.
В своём Instagram Хeммати сообщил, что 6 марта он обратился к главе МВФ Кристалине Георгиевой. В письме он попросил "задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 миллиардов долларов". Средства, уточнил Хеммати, пойдут не только на меры по борьбе с эпидемией коронавируса в Иране, но и на противодействие экономическим последствиям вспышки.
Эту информацию подтвердил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
В Иране по состоянию на 12 марта зафиксировано 9 тысяч заражений коронавирусом, жертвами которого стали 354 человека.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что тест на коронавирус показал положительный результат у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
26 февраля замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи признался, что у него подтвержден коронавирус нового типа. Позже заболевание было обнаружено у нескольких иранских чиновников.
Иранский замминистр, заразившийся коронавирусом, пришел на совещание с болезненным видом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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