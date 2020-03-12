Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Европе нефть по $25

12 Март 2020 2020-03-12T23:27:10+03:00

Саудовская Аравия намерена увеличить поставки нефти в европейские страны по 25 долларов за баррель Фото: REUTERS

По данным источников агентства, такое предложение получили несколько европейских компаний

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Саудовская Аравия предложила странам Европы в три раза увеличить поставки нефти сорта Arab Light по цене 25 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией неназванные источники.

По данным собеседников издания, подобные предложения от Эр-Рияда получили несколько европейских компаний и нефтеперерабатывающих заводов. В частности, называются такие компании, как британо-голландская Royal Dutch Shell, британская BP, французская Total, а также испанские Repsol и CEPSA. Источники агентства утверждают, что в письмах из Саудовской Аравии говорится о поставках «черного золота», превышающих обычные объемы на 25 – 200%.

Отмечается, что цена 25 долларов за баррель значительно ниже стоимости российской экспортной марки Urals, и таким образом Эр-Рияд пытается бороться за европейский нефтяной рынок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765940" frameborder="0"></iframe> Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией.Падение стоимости «черного золота» произошло после срыва сделки ОПЕК+

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ИСТОЧНИК KP.RU