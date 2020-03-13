Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Китае еще в ноябре

13 Март 2020 2020-03-13T09:40:57+03:00

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Изначально предполагалось, что первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19 был зафиксирован в Китае в декабре 2019 года, однако правительственные документы говорят о другом.

Согласно данным газеты South China Morning Post, "нулевым пациентом" стал 55-летний житель провинции Хубэй, с которой началось распространение инфекционного заболевания. Он поступил в больницу с симптомами ОРВИ 17 ноября.

Потом в провинции до конца месяца зарегистрировали еще восемь случаев заражения. К 15 декабря таких пациентов стало 27, но ни одного из них власти Китая не назвали человеком, с которого началось распространение коронавируса.

Сайт kp.ru писал, что в МИД республики вовсе считают, будто заболевание могло быть завезено американскими военными. В ведомстве потребовали от США был откровенными и объясниться перед людьми.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU