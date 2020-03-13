2020-03-13T09:40:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Китае еще в ноябре

"Нулевым пациентом" оказался 55-летний житель провинции Хубэй
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноябряПервый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноябряФото: REUTERS
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Изначально предполагалось, что первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19 был зафиксирован в Китае в декабре 2019 года, однако правительственные документы говорят о другом.

Согласно данным газеты South China Morning Post, "нулевым пациентом" стал 55-летний житель провинции Хубэй, с которой началось распространение инфекционного заболевания. Он поступил в больницу с симптомами ОРВИ 17 ноября.

Потом в провинции до конца месяца зарегистрировали еще восемь случаев заражения. К 15 декабря таких пациентов стало 27, но ни одного из них власти Китая не назвали человеком, с которого началось распространение коронавируса.

Сайт kp.ru писал, что в МИД республики вовсе считают, будто заболевание могло быть завезено американскими военными. В ведомстве потребовали от США был откровенными и объясниться перед людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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