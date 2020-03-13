Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Китае еще в ноябре
Изначально предполагалось, что первый случай заражения новым типом коронавируса Covid-19 был зафиксирован в Китае в декабре 2019 года, однако правительственные документы говорят о другом.
Согласно данным газеты South China Morning Post, "нулевым пациентом" стал 55-летний житель провинции Хубэй, с которой началось распространение инфекционного заболевания. Он поступил в больницу с симптомами ОРВИ 17 ноября.
Потом в провинции до конца месяца зарегистрировали еще восемь случаев заражения. К 15 декабря таких пациентов стало 27, но ни одного из них власти Китая не назвали человеком, с которого началось распространение коронавируса.
Сайт kp.ru писал, что в МИД республики вовсе считают, будто заболевание могло быть завезено американскими военными. В ведомстве потребовали от США был откровенными и объясниться перед людьми.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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